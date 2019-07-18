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Общество

Предупреждающие надписи появились у пешеходных переходов в Пскове

В Пскове стартовала акция «Говорящий переход», которая проводится в рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, 16 июля активисты «Молодой Гвардии Единой России» призвали участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах, а пешеходов не забывать, что они сами отвечают за свою безопасность.

Для этого активисты нанесли у пешеходных переходов предупреждающие надписи: «сними наушники», «возьми ребенка за руку», «посмотри по сторонам», «улыбнись водителю». Всего в городе появились 20 таких рисунков на пешеходных переходах на улицах Ипподромной, Труда, Октябрьском проспекте. До конца лета предупреждающие надписи появятся вблизи всех нерегулируемых пешеходных переходов Пскова.

Сотрудники ГИБДД оценили акцию молодогвардейцев и высказали пожелание нанести подобные напоминания во всех районах области.   Инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова обратила внимание на то, что у пешеходов помимо прав есть и обязанности: убедиться в безопасном переходе, оценить дорожную ситуацию, посмотреть по сторонам.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила правильность выбранного для проведения акции времени.  «Быстро пролетит лето и летние каникулы, и с сентября месяца каждый год имеется статистика, когда увеличивается число  ДТП с детьми. Как врачу и как жителю нашего города, мне волнительно, и я всегда переживаю, когда узнаю о каких-то ДТП», - сказала она.

Галина Неваленная призвала пешеходов и водителей соблюдать Правила дорожного движения и  ответственно относиться к жизни и здоровью людей.

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