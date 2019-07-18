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Культура

Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий на выходные летом

Псков вошёл в десятку самых популярных в России городов для путешествий летом на выходные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аналитическом агентстве ТурСтат, которое составило рейтинг  по итогам интернет-опроса.

Псков набрал 3% голосов и оказался на восьмой строке ТОП-10.

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, который признали лучшим городом для путешествий на выходные 33% респондентов, Сочи с 18% голосов и Москва с 12%.

В десятке популярных также оказались Калининград (10% голосов), Новгород (8%), Нижний Новгород (7%), Казань (5%), Екатеринбург и Ярославль, набравшие по 1,5% голосов.

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