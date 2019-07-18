Новый вид парковок создадут в России

10:15, 18 июля 2019, ПАИ

В Подмосковье хотят начать устанавливать механизированные многоуровневые парковки, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Роботизированные паркинги будут представлять собой многоуровневый склад-накопитель, где на стеллажах «пазлами» будут устанавливаться машины. Планируется, что парковки-пазлы будут располагаться там, где больше всего машин: вблизи железнодорожных станций, офисов, жилых комплексов.

По мнению разработчиков проекта, такие парковки позволят сэкономить место и уменьшить затраты на строительство. В частности, предполагается, что парковки-пазлы смогут разместить до 250 автомобилей на площади, предназначенной для 80 машин.

В России уже есть несколько таких проектов, но пока они не пользуются большой популярностью. Разработчик проекта не исключает, что он будет реализован уже летом 2020 года. В перспективе парковки-пазлы планируется внедрять в городах с населением свыше 1 млн человек.