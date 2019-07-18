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Общество

Половина страховых компаний и треть банков работают с нарушениями в России

В России в половине страховых компаний и в трети банков обнаружены нарушения прав клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов. Это стало известно по результатам контрольных закупок Банка России, которые были проведены с помощью тайных покупателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей Банка России Михаила Мамута.

По его словам, это первые ревизии Цетробанка, проведенные в формате контрольной закупки. Всего регулятор устроил 24 проверки в 12 страховых фирмах и 25 закупок в пяти банках.

Эксперты отмечают, что теперь организациям, где Центробанк выявил нарушения, выпишут штрафы или вовсе поднимут вопрос об отзыве их лицензий. В то же время во многих поднадзорных компаниях заявили, что позитивно относятся к таким проверкам, так как они помогают отслеживать работу компаний в отдаленных районах.

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