Густой туман поднимется в Псковской области 28 августа

13:38, 27 августа 2026, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров ожидается ночью и утром 28 августа в некоторых районах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Водителей просят быть внимательными за рулём и напоминают телефон экстренных служб 112.

Какой будет погода в Псковской области до конца августа, рассказали в гидрометцентре.