Густой туман поднимется в Псковской области 28 августа
Туман с видимостью 500 метров ожидается ночью и утром 28 августа в некоторых районах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Водителей просят быть внимательными за рулём и напоминают телефон экстренных служб 112.
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