Психолог назвала признаки готовности ребёнка к первому классу

13:16, 27 августа 2026, ПАИ

Маркеры психологической готовности ребёнка к первому классу назвала кандидат педагогических наук, заведующая центром психологии специального образования и инклюзии ПОИПКРО Надежда Алексеева в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 27 августа.

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Специалист отметила, что понятие готовности к школе очень объёмное, и некоторые родители зацикливаются на навыках чтения и письма, забывая о социальной и эмоциональной готовности. «Меняется социальная роль ребёнка, его статус. Как в песне: «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Меняется вид деятельности, основной становится учёба, в отличие от игры. И конечно, это трудно для ребёнка», – пояснила Алексеева.

Психолог перечислила сигналы, которые могут заметить родители: если ребёнок в игре с другими детьми не слышит их, не обращает внимания, отодвигает их и не даёт сказать – это уже сигнал. «Если, например, ребёнок не слышит просьб родителей, мы обращаемся к нему, а он пропускает мимо ушей. Это как раз то, что в школе нужно будет делать: уметь общаться с другими детьми, уметь слышать учителя», – предупредила специалист.

Также она обратила внимание на способность удерживать внимание на одном виде деятельности: хорошо, если ребёнок может заниматься конструктором 20 минут, однако сейчас время сосредоточенности у детей уменьшилось. «Дети легко сдаются, они пазлы не хотят до конца собирать, ждут помощи», – отметила Алексеева.

Она подчеркнула, что работа по подготовке к школе в детских садах начинается с подготовительных групп и ведётся целый год: педагоги и психологи занимаются с детьми, если видят рассеянное внимание или недостаточно развитую память. Родители тоже могут помочь, увидев особенности поведения ребёнка.

«Первый класс – это начало большого пути. Очень важно, чтобы родители подключились к работе, искали хорошую школу, а не искали хорошего учителя. Они тоже могут помочь своему ребёнку социализироваться и в первую очередь наладить межличностные отношения, чтобы ребёнку было комфортно и уютно в социуме, в который он придёт», – резюмировала психолог.

Также педагоги рассказали о подготовке первоклассников к школе. По словам заместителя директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксаны Кузьминой, подготовку первоклассника к школе стоит начинать с разговоров о ней.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.