Уникальная икона «Облачное Успение» вернулась в Псков после 50 лет реставрации
Уникальный памятник древнерусской живописи – псковская икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») XVI века – вернулся в Псков после 50 лет реставрации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.
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Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
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Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
По словам главы региона, во время Великой Отечественной войны икона чудом избежала вывоза за пределы России. Фашисты готовили её к отправке, однако произведение удалось сохранить.
В 1975 году икона была передана из Псковского музея-заповедника в Центр имени И. Э. Грабаря для изучения и реставрации. Новые испытания памятник пережил в 2010 году, когда сильно пострадал от пожара в реставрационных мастерских. Спасти икону удалось благодаря профессионализму художников-реставраторов, поддержке меценатов и настойчивости руководства Псковского музея-заповедника.
«С сегодняшнего дня уникальный псковский памятник представлен в Поганкиных палатах. И это настоящее чудо», – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор добавил, что подробнее об истории возвращения иконы расскажет позднее.
Ранее сообщалось, что строительство храма Успения Пресвятой Богородицы завершается в Великих Луках.
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