Уникальная икона «Облачное Успение» вернулась в Псков после 50 лет реставрации

13:15, 27 августа 2026, ПАИ

Уникальный памятник древнерусской живописи – псковская икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») XVI века – вернулся в Псков после 50 лет реставрации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max







По словам главы региона, во время Великой Отечественной войны икона чудом избежала вывоза за пределы России. Фашисты готовили её к отправке, однако произведение удалось сохранить.

В 1975 году икона была передана из Псковского музея-заповедника в Центр имени И. Э. Грабаря для изучения и реставрации. Новые испытания памятник пережил в 2010 году, когда сильно пострадал от пожара в реставрационных мастерских. Спасти икону удалось благодаря профессионализму художников-реставраторов, поддержке меценатов и настойчивости руководства Псковского музея-заповедника.

«С сегодняшнего дня уникальный псковский памятник представлен в Поганкиных палатах. И это настоящее чудо», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что подробнее об истории возвращения иконы расскажет позднее.

Ранее сообщалось, что строительство храма Успения Пресвятой Богородицы завершается в Великих Луках.