Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальная икона «Облачное Успение» вернулась в Псков после 50 лет реставрации

Уникальный памятник древнерусской живописи – псковская икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») XVI века – вернулся в Псков после 50 лет реставрации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.

  • Икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение»)
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение»)
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение»)
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Икона «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение»)
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

По словам главы региона, во время Великой Отечественной войны икона чудом избежала вывоза за пределы России. Фашисты готовили её к отправке, однако произведение удалось сохранить.

В 1975 году икона была передана из Псковского музея-заповедника в Центр имени И. Э. Грабаря для изучения и реставрации. Новые испытания памятник пережил в 2010 году, когда сильно пострадал от пожара в реставрационных мастерских. Спасти икону удалось благодаря профессионализму художников-реставраторов, поддержке меценатов и настойчивости руководства Псковского музея-заповедника.

«С сегодняшнего дня уникальный псковский памятник представлен в Поганкиных палатах. И это настоящее чудо», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что подробнее об истории возвращения иконы расскажет позднее.

Ранее сообщалось, что строительство храма Успения Пресвятой Богородицы завершается в Великих Луках.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






27 августа 2026

«Умная» спортплощадка в Тямше почти полностью готова
27 августа 2026

Предстоящие избирательные кампании в Псковской области обсудили Игорь Сопов и курсаны УФСИН
27 августа 2026

Фестивали патриотического и театрального искусства пройдут в сентябре в Псковской области
27 августа 2026

Площадь Ленина в Пскове украсили сиренью «Маршал Малиновский»
27 августа 2026

Старт к любимому делу: псковичей приглашают на обучение в школу дизайна учебного центра «Знания»
27 августа 2026

В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости
27 августа 2026

Августовская педагогическая конференция прошла в Великих Луках
27 августа 2026

Псковские промышленники проходят стажировку в региональном правительстве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...