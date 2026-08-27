Новое уличное освещение появится на девяти улицах Великих Лук

13:37, 27 августа 2026, ПАИ

Где построят новые линии уличного освещения в Великих Луках, рассказали в администрации города. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В этом году новые линии уличного освещения уже построены на участке улицы Пяти Танкистов, на улицах Луговой, Новогаражной, Путейской, Богдановской, Лермонтова, Цветочной, Сосновой, А. Новодерёжкина, Дубовой, Вертолётной, а также на Краснофлотской набережной, в тупиках Нехаева и Болотном, в переулках Пескарёва и Зелёном.

«Модернизация уличного освещения ведётся на постоянной основе, по всем улицам города. Акцент сделан на замену устаревших светильников на приборы со светодиодными источниками света, что повышает энергетическую эффективность всего комплекса в целом», – рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

Кроме того, он подчеркнул, что в рамках реализации проектов, победивших в конкурсе ТОС, до конца 2026 года запланировано строительство новых линий освещения на проспекте Гагарина (дома № 58-58б), от дома № 5 на улице Вагонной до улицы Тургенева, на улице Достоевского, Отрадной, Степной, у детского сада № 7 на улице Дружбы, а также на участках улиц Лаврино, Мурманской и Трофобрикетной.

Ранее великолучанам объяснили причины отключения света на нескольких улицах города.