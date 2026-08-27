Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое уличное освещение появится на девяти улицах Великих Лук

Где построят новые линии уличного освещения в Великих Луках, рассказали в администрации города. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: ПАИ

В этом году новые линии уличного освещения уже построены на участке улицы Пяти Танкистов, на улицах Луговой, Новогаражной, Путейской, Богдановской, Лермонтова, Цветочной, Сосновой, А. Новодерёжкина, Дубовой, Вертолётной, а также на Краснофлотской набережной, в тупиках Нехаева и Болотном, в переулках Пескарёва и Зелёном.

«Модернизация уличного освещения ведётся на постоянной основе, по всем улицам города. Акцент сделан на замену устаревших светильников на приборы со светодиодными источниками света, что повышает энергетическую эффективность всего комплекса в целом», – рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

Кроме того, он подчеркнул, что в рамках реализации проектов, победивших в конкурсе ТОС, до конца 2026 года запланировано строительство новых линий освещения на проспекте Гагарина (дома № 58-58б), от дома № 5 на улице Вагонной до улицы Тургенева, на улице Достоевского, Отрадной, Степной, у детского сада № 7 на улице Дружбы, а также на участках улиц Лаврино, Мурманской и Трофобрикетной.

Ранее великолучанам объяснили причины отключения света на нескольких улицах города.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






27 августа 2026

«Умная» спортплощадка в Тямше почти полностью готова
27 августа 2026

Предстоящие избирательные кампании в Псковской области обсудили Игорь Сопов и курсаны УФСИН
27 августа 2026

Фестивали патриотического и театрального искусства пройдут в сентябре в Псковской области
27 августа 2026

Площадь Ленина в Пскове украсили сиренью «Маршал Малиновский»
27 августа 2026

Старт к любимому делу: псковичей приглашают на обучение в школу дизайна учебного центра «Знания»
27 августа 2026

В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости
27 августа 2026

Августовская педагогическая конференция прошла в Великих Луках
27 августа 2026

Псковские промышленники проходят стажировку в региональном правительстве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...