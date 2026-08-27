Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы завершается в Великих Луках

13:19, 27 августа 2026, ПАИ

Работы по строительству возрождаемого храма Успения Пресвятой Богородицы продолжаются на территории Коломенского кладбища в Великих Луках. Об этом депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: соцсети Дмитрия Белюкова



Фото: соцсети Дмитрия Белюкова



Фото: соцсети Дмитрия Белюкова



Фото: соцсети Дмитрия Белюкова







«Сегодня объект уже вышел на завершающую стадию внутренних работ. Идёт монтаж освещения, а также подготовка к установке внутреннего убранства храма – икон и иконостаса», – отметил он.

С понедельника подрядчик планирует приступить к укладке напольной плитки. Работы продолжаются в соответствии с графиком.

«С каждым днём храм приобретает всё более завершённый вид. Совсем скоро это святое место вновь откроет свои двери для прихожан», – подчеркнул Дмитрий Белюков.

Ранее депутат сообщил, что арт-объекты установили в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках.