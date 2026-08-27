Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы завершается в Великих Луках
Работы по строительству возрождаемого храма Успения Пресвятой Богородицы продолжаются на территории Коломенского кладбища в Великих Луках. Об этом депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: соцсети Дмитрия Белюкова
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Фото: соцсети Дмитрия Белюкова
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Фото: соцсети Дмитрия Белюкова
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Фото: соцсети Дмитрия Белюкова
«Сегодня объект уже вышел на завершающую стадию внутренних работ. Идёт монтаж освещения, а также подготовка к установке внутреннего убранства храма – икон и иконостаса», – отметил он.
С понедельника подрядчик планирует приступить к укладке напольной плитки. Работы продолжаются в соответствии с графиком.
«С каждым днём храм приобретает всё более завершённый вид. Совсем скоро это святое место вновь откроет свои двери для прихожан», – подчеркнул Дмитрий Белюков.
Ранее депутат сообщил, что арт-объекты установили в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках.
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