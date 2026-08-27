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Общество

Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам

Торжественное открытие выставки «Псковская икона «Успение Богоматери» XVI века. Возвращение шедевра древнерусской иконописи» состоялось сегодня, 27 августа, в Поганкиных палатах. Мероприятие прошло накануне двунадесятого церковного праздника – Успения Пресвятой Богородицы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Спасённую икону «Успение Богоматери» XVI века представили псковичам
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В экспозиции представлена выдающаяся древняя псковская икона, художественное достоинство и историческую значимость которой удалось выявить только после проведения масштабной реставрации, проходившей при участии Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры. Уникальный памятник древнерусской живописи вернулся в Псков после 50 лет реставрации.

Ранее, глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ рассказал, что во время Великой Отечественной войны икона чудом избежала вывоза за пределы России. Фашисты готовили её к отправке, однако произведение удалось сохранить.

Проект приурочен к 150-летию Псковского государственного музея-заповедника и к 20-летию Музея русской иконы, созданного выдающимся меценатом современности Михаилом Абрамовым. Общество имени Михаила Абрамова, которое продолжает проекты и реализует идеи мецената, является соорганизатором выставки. Также партнёром проекта является ФГБУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря».

В открытии приняли участие генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова, митрополит Псковский и Порховский Матфей, основатель Общества имени М. Абрамова Светлана Абрамова, член Императорского православного палестинского общества Александр Пискунов, реставратор высшей категории Александр Горматюк, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель Общественной палаты региона Александр Седунов и другие.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова зачитала приветственный адрес от заместителя губернатора Ольги Тимофеевой. «Возвращение к жизни иконы «Успение Богоматери» XVI века – событие в полной мере государственного масштаба. За возрождением иконы стоят месяцы кропотливого труда реставраторов центра имени академика И. Э. Грабаря», – отметила она и выразила искреннюю благодарность за самоотверженный труд и высочайший профессионализм, которые позволили вернуть иконе её первозданную красоту и сохранить для будущих поколений.

Также искренняя признательность была выражена Обществу имени Михаила Абрамова и лично основательнице Светлане Абрамовой. «Имя Михаила Абрамова в полной мере стало олицетворением преданности русскому искусству. Символично, что выставка проходит в год двойного юбилея и открывается в канун Великого православного праздника», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Поганкиных палатах в Пскове прошёл пресс-показ выставочного комплекса «Святые Параскева Пятница, Варвара и Ульяна, с житием Варвары и Ульяны». Мероприятие состоялось в рамках выставочного проекта «Обретённые святыни Новгорода и Пскова».

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