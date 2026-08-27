Педагог рассказала о режиме первоклассников в первые недели школы

13:56, 27 августа 2026, ПАИ

Об особенностях режима дня первоклассников в первые недели обучения и ступенчатой системе занятий рассказала заместитель директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксана Кузьмина в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 27 августа.

По словам педагога, к 1 сентября режим должен быть уже налажен, и с ребёнком нужно договориться, во сколько он встаёт, идёт гулять и сколько времени уделяет гаджетам. Ночной сон ребёнка должен составлять 10–11 часов, и примерно в 21–21:30 школьник уже должен ложиться спать. «Перед сном, конечно же, никакой игры в гаджеты не может быть. Должны быть организованы какие-то спокойные игры, чтение интересных книг, чтобы у ребёнка был настрой позитивный, и он спокойно лёг спать без всяких кошмаров», – пояснила Кузьмина.

Она объяснила особенности ступенчатого обучения в первом классе: первые два месяца в школе организован режим, при котором дети находятся на трёх уроках в день, четвёртый урок – это прогулки, игры, викторины. «Уроки длятся 35 минут. Естественно, на каждом уроке учителя используют физкультминутки, чтобы ребёнок не переутомлялся», – отметила педагог.

С ноября вводится четвёртый урок, но длительность остаётся 35 минут для успешного прохождения адаптационного периода. С января длительность урока увеличивается до 40 минут, а за счёт третьего урока физкультуры один день в неделю становится пятичасовым.

После школы, отметила Кузьмина, нельзя сразу сажать ребёнка за уроки – в первом классе по СанПиН домашние задания вообще не задаются. «Однако если музыкант хочет научиться играть на флейте, то, наверное, тренировка каждодневная, отработка навыков должна быть всё-таки организована», – добавила она.

Также педагог посоветовала не перегружать первоклассника дополнительным образованием: «В первом классе нужно расставлять приоритеты, не надо нагружать очень ребёнка, потому что адаптационный период у разных детей по-разному складывается, и он может затянуться от двух месяцев до шести».

Псковичам также рассказали о подготовке первоклассников к школе. По словам заместителя директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксаны Кузьминой, подготовку первоклассника к школе стоит начинать с разговоров о школе.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.