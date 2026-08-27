Конкурс «Есть идея» даст псковичам возможность получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов

13:34, 27 августа 2026, ПАИ

Городской конкурс молодёжных проектов «Есть идея», который проводится в Пскове с 2021 года, даёт жителям в возрасте от 18 до 35 лет возможность получить субсидию до 300 тысяч рублей на реализацию социально значимых инициатив по пяти направлениям, приём заявок продлится до 5 сентября. Об этом начальник отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Екатерина Долгина сказала в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Для Пскова, как и для любого муниципального образования, подобные проекты – это уникальная история, потому что это возможность для молодёжи реализовать свои идеи на территории городского округа», – отметила Долгина.

Конкурс проходит по пяти направлениям: «Удивляй» (творческие инициативы), «Помним и гордимся» (сохранение исторической памяти), «Добровольчество» (развитие волонтёрства), «Вклад в будущее» (научные и технологические инициативы), «Ты не один» (помощь подросткам в трудной ситуации). «Это огромный спектр направлений, где можно себя как-то проявить и сделать действительно доброе дело для молодёжи», – подчеркнула начальник отдела.

Субсидия предоставляется до 300 тысяч рублей. Конкурс проводится для физических лиц с возрастным ограничением от 18 до 35 лет. Как отметила Долгина, если участникам требуется помощь в организации и реализации мероприятий, администрация готова оказывать содействие, в том числе техническое. «Если вдруг участников пугает, что может чего-то не хватить, то в любом случае мы всегда открыты. Если нужна какая-то консультация, мы готовы её оказать. Если нужна помощь, готовы обсуждать и давать какие-то возможности для реализации», – сказала она.

Конкурс проводится с 2021 года. «С каждым годом количество заявок только нарастает. У нашего молодого населения проявляется всё больше интереса. Они всё больше узнают об этом конкурсе и подают свои заявки», – рассказала Долгина. В прошлом году поступило 29 заявок, из которых 12 стали победителями.

Среди ярких проектов прошлых лет она отметила фестиваль «Искусство начинается здесь» – событие для молодых музыкантов с мастер-классами, конкурсами и испытаниями, а также выездной интенсив для студентов и активной молодёжи Пскова, направленный на командообразование и творческое развитие. «Для молодёжи это возможность показать себя. К сожалению, таких площадок не так много, поэтому мы очень рады, что удалось эту идею как-то воплотить», – добавила Долгина.

Приём заявок открыт до 5 сентября. В этом году заявки принимаются через систему «Электронный бюджет». «Для кого-то, может, это даже покажется и быстрее», – отметила представитель администрации. О победителях планируется объявить 20–22 сентября.

Ранее сообщалось, что в Псковской области завершается приём заявок на гранты для СОНКО.