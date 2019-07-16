Условный срок получил житель Бежаницкого района, угрожавший убить собутыльника вилкой

10:43, 18 июля 2019, ПАИ

К 10 месяцам лишения свободы с применением положений УК РФ об условном осуждении приговорён житель Бежаницкого района за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Преступление мужчина совершил в марте в квартире их общей с потерпевшим знакомой. После совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола вилку и, замахнувшись ею на стоявшего рядом собутыльника, стал угрожать убийством. Тот, учитывая характер действий нападавшего, агрессивность и физическое превосходство, воспринял угрозу как реальную.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу.