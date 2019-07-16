Два радиатора от ЗИЛа украли из гаража на улице Глинки в Великих Луках

14:32, 18 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках 43-летний безработный местный житель проломил стену в гараже организации на улице Глинки и украл оттуда два радиатора охлаждения от автомобиля ЗИЛ, строительные леса и опалубки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, причиненный ущерб составил 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

Ещё одна кража произошла в Усвятском районе. Здесь 39-летний безработный, судимый гражданин Белоруссии из дачного дома в деревне Тарасово похитил детский электрический мотоцикл. Похищенное изъято, проводится расследование.

Кроме того, с территории дачного участка возле одного из микрорайонов Острова 17-летний учащийся украл изделия из металла - ванны, бочки, две тачки, 14 труб, бухты колючей проволоки. Причиненный ущерб устанавливается. Подозреваемый в краже дал признательные показания. Часть похищенного изъята, возбуждено уголовное дело.