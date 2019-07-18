Новый детский сад в псковской деревне Борисовичи будет сдан к 1 декабря

11:29, 18 июля 2019, ПАИ

Новый детский сад на улице Михаила Егорова в деревне Борисовичи Псковского района будет сдан к 1 декабря. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе контрольного выезда 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень здорово», - заявил Александр Братчиков, осматривая прилегающую территорию, благоустройство которой уже ведется.

Вместе со своим заместителем Александром Коноваловым и начальником управления образования администрации города Анной Кузыченко он осмотрел также внутренние помещения дестада: спортзал, пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, игровую комнату и другие. Во многих помещениях уже смонтированы подвесные потолки, выкрашены стены.

Александр Братчиков отметил высокую готовность объекта и выразил уверенность, что подрядчик справится с работами в срок. Глава администрации сказал, что данный объект строится с опережением графика, основные работы будут закончены к 1 сентября. Он добавил, что малые формы на площадках, цвет стен в саду и другие моменты по наполнению уже согласовываются с будущей заведующей детсадом.

Она заметила, что коллектив в детском саду будет создан молодой и перспективный. По ее мнению, детсад «разгрузит» Завеличье.

Александр Братчиков напомнил, что проект детсада типовой, он рассчитан на 270 мест, как и новое учреждение допобразования на улице Звездной. По межрайонному соглашению детсад находится в собственности муниципального образования «Город Псков».

Глава администрации Пскова также сказал, что муниципалитет будет обращаться к области за финансовой поддержкой для внутреннего наполнения двух детсадов. Он отметил, что в строительство учреждения в Борисовичах вложено 179 млн рублей.

В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» Псковская область получит 912 млн и 732 млн рублей соответственно. Это стало возможным благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральными министерствами. В 2019 году в Пскове и Великих Луках построят четыре новых детских сада и ясельные группы. К 2024 году планируется решить проблему с очередями в ясли.