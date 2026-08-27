Фотовыставка с работами военкора из Псковской области Александры Павловой открылась в Сочи

14:30, 27 августа 2026, ПАИ

Фотовыставка «Нерушимое. Женский взгляд» открылась в Сочи в рамках 30-м Форума современной журналистики «Вся Россия – 2026». На выставке представлены фотографии военкора из Псковской области, ветерана СВО Александры Павловой.

Александра – уроженка Великих Лук, журналист, военный корреспондент, доброволец, военнослужащая 10-го гвардейского ордена Жукова танкового полка, ветеран боевых действий. С 2023 года она работает в зоне специальной военной операции.

Напомним, организаторы выставки – Союз журналистов России и Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы».