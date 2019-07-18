Началось возведение пристройки для ясельных групп к детсаду «Снегирек» в Пскове

11:59, 18 июля 2019, ПАИ

У детского сада №44 «Снегирек» в Пскове (Народная, 51а) начали строить пристройку для размещения ясельных групп. Глава городской администрации Александр Братчиков в ходе рабочей поездки по строящимся социальным дошкольным учреждениям Пскова посетил стройплощадку объекта 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время для пристройки, которую соединят с детсадом галереей, выкапывают котлован. Александр Братчиков рассказал, что это будет одноэтажное здание на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет.

Сдача объекта должна произойти до 1 декабря. Сити-менеджер пояснил, что «шумные работы», в частности земельные, выполнят до 1 сентября.

Александр Братчиков добавил, что работа по строительству новых детских садов в Пскове продолжится, в частности, на улице Алехина будет возведён детсад на 270 мест.

Благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, регион получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография», а на нацпроект «Образование» — 732 млн рублей. Уже в этом году в Пскове и Великих Луках построят 4 новых детских сада. Вопрос с очередями в ясли власти планируют решить к 2024 году