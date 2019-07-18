В псковской Черехе планируют установить памятный знак в честь первого упоминания в летописях

12:29, 18 июля 2019, ПАИ

В деревне Череха Псковского района планируют установить памятный знак в честь первого упоминания в летописях в 1329 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, знак появится в деревенском парке, где сейчас проводится реконструкция. Объект осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 18 июля и отметил, что работы должны быть выполнены качественно.

Деревня Черёха находится в междуречье Великой, Черёхи и Многи в 100 метрах к югу от южной границы города Пскова. Через населенный пункт проходит федеральная трасса Санкт-Петербург — Псков — Невель и железная дорога Псков — Остров.

В деревне расположена железнодорожная станция Черёха, которую около 1896 года построил псковский предприниматель Георг Викенгейзер, а также 104-й полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. Возле КПП установлен памятник 6-й роте, погибшей в Чечне в марте 2000 года.

Жители деревни выступили с инициативой установки памятного знака в честь первого упоминания в летописи, был разработан эскиз в виде пограничного столба. На нем планируется изобразить важные исторические события.