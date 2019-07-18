Оценивать качество работы торговых точек по отсутствию жалоб предлагают в Пскове

12:49, 18 июля 2019, ПАИ

В Пскове предлагают оценивать качество работы торговых точек по отсутствию жалоб. С такой инициативой выступил директор ООО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков в ходе круглого стола по вопросу активизации борьбы с «наливайками» 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Гусаков пояснил, что в городе есть проблемы с заведениями, которые продают спиртные напитки в ночное время. «С утра картина – грязь, мусор, недовольные жильцы, дворники, которые знают, что там каждый день будут разбитые бутылки», - пояснил он и отметил, что помимо всего прочего отсутствует культура распития алкоголя, есть люди, которые после распития хотят пошуметь, буянят.

Глава псковской управляющей компании подчеркнул, что жильцы домов, на первых этажах которых расположены «наливайки», не могут повлиять на работу этих заведений. «Наливайки открещиваются, они говорят: «Мы продали, а что происходит после - шумы, драки - это не наша вина», - рассказал спикер. Он считает, что нужно ужесточить подход к продаже спиртного, менять формат работы таких заведений. Дмитрий Гусаков добавил, что новые требования не совсем корректно устанавливать для уже работающих «наливаек», а вот при создании новых возможно проводить собрания жильцов данного дома.

«Каждая организация должна соответствовать критериям», - уверен Дмитрий Гусаков. В связи с этим он предложил ввести критерий «отсутствие жалоб», а в случае их наличия и обоснованности применять меры к торговым точкам. Директор УК считает, что в таком случае предприниматели будут заинтересованы в отсутствии жалоб, и, как следствие, будут не только продавать алкоголь, но и думать о последствиях его распития.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая отметила, что вопрос накануне обсуждался в Общественной палате Псковской области. «Много предложений, разные подходы и варианты», - рассказала она и отметила, что вопрос пока что дискуссионный. Галина Невалённая уверена, что каждый должен принять участие в его обсуждении, нужно послушать все заинтересованные стороны. «Но, наверное, не будет такого решения, которое всех удовлетворит, но оно должно удовлетворить большинство», - добавила главврач.