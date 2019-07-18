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Культура

Снятый в Псковской области фильм «Савва Ямщиков. Моя Россия» покажут 19 июля на «России 24»

19 июля в 20:00 в эфире телеканала «Россия 24» состоится премьера документального фильма Алексея Денисова «Савва Ямщиков. Моя Россия», который был снял в Псковской области.  Дополнительный показ фильма состоится 20 июля в 00:00 на телеканале «Россия 1».

Над фильмом работала группа ВГТРК телеканала «История» во главе с автором и режиссером картины Алексеем Денисовым. Постановщик был лично знаком с Саввой Ямщиковым и считает его настоящим явлением русской культуры.

Съемки проходили в Пушкинских горах, Пскове и Печорах. Релиз фильма приурочен к десятилетию со дня смерти Саввы Ямщикова.

Савва Ямщиков (1938-2009) - советский и российский реставратор, историк искусства, публицист, журналист, теле- и радиоведущий. Открыл жанр русского провинциального портрета XVIII—XIX веков, возродил к жизни имена забытых русских художников и иконописцев. Был консультантом режиссера Андрея Тарковского на съёмках фильма «Андрей Рублёв». Член РАЕН. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

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