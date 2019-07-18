Восстановить туалет под Власьевской башней Псковского кремля считает необходимым Александр Голышев

15:39, 18 июля 2019, ПАИ

В Пскове под Власьевской башней необходимо восстановить туалет. Об этом заявил и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев напомнил, что в начале 1990-х годов под Власьевской башней был построен туалет. «Я не знаю, кто решил, но этот туалет продали частному лицу, - отметил он. - Но потом из этого туалета возникло кафе. Был совершен акт предательства».

Руководитель объединенного Псково-Изборского музея отметил, что сегодня вокруг Псковского кремля нет мест для организации туалета. По его мнению, биотуалеты, которые сейчас располагаются на территории Кремля, необходимо сносить. Александр Голышев подчеркнул, что пока этот вопрос не решат полностью, во время праздников так и будут ставить биотуалеты. «Администрация города обязана вернуться к этому вопросу. Должен быть восставлен туалет под Власьевской башней», - заключил он.