Школы и детсады Пскова готовы к новому отопительному сезону

15:34, 18 июля 2019, ПАИ

Школы и детские сады Пскова — все 84 объекта — готовы к новому отопительному сезону. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом говорилось на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса 18 июля.

На сегодняшний день из 1 тысячи 287 жилых домов 602 полностью готовы к приему тепла — это составляет около 47%, из 6 учреждений спорта - 2 (33%). Антон Ляугминас призвал всех проявить большую активность. «Считайте, что сегодня уже 1 августа, и что отопительный сезон вот-вот начнется», - сказал он.

Также он коснулся темы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Антон Ляугминас отметил, что за счет средств муниципалитета в Пскове продолжают создаваться новые контейнерные площадки, при этом городские власти закладывают в бюджет и средства на ликвидацию стихийных свалок.

В Пскове более 6 тысяч частных домовладений, но лишь около 1 тысячи семей заключили договоры со специализированными организациями на вывоз мусора. Антон Ляугминас добавил, что вопросом, каким образом остальные частные домовладельцы избавляются от своего бытового мусора, уже заинтересовались и региональный оператор по вывозу ТКО — компания «Экопром», и прокуратура.