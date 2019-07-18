0
16:19
Губернатор Псковской области поручил разобраться с незаконной застройкой в Черёхе
15:34
Школы и детсады Пскова готовы к новому отопительному сезону
13:59
Михаил Ведерников оценил ход работ по программе формирования комфортной среды в псковской Черёхе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:07
Губернатор предложил жителям Черехи создать ТОС для содержания спортплощадки и получения финансирования
12:01
Начался ПАИ-live с руководителем объединенного Псково-Изборского музея (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:59
Началось возведение пристройки для ясельных групп к детсаду «Снегирек» в Пскове
11:57
«Привет, ивент!» - 18 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Школы и детсады Пскова готовы к новому отопительному сезону

Школы и детские сады Пскова — все 84 объекта — готовы к новому отопительному сезону. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом говорилось на рабочем совещании с руководителями управляющих организаций в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса 18 июля.

На сегодняшний день из 1 тысячи 287 жилых домов 602 полностью готовы к приему тепла — это составляет около 47%, из 6 учреждений спорта - 2 (33%). Антон Ляугминас призвал всех проявить большую активность. «Считайте, что сегодня уже 1 августа, и что отопительный сезон вот-вот начнется», - сказал он.

Также он коснулся темы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Антон Ляугминас отметил, что за счет средств муниципалитета в Пскове продолжают создаваться новые контейнерные площадки, при этом городские власти закладывают в бюджет и средства на ликвидацию стихийных свалок.

В Пскове более 6 тысяч частных домовладений, но лишь около 1 тысячи семей заключили договоры со специализированными организациями на вывоз мусора. Антон Ляугминас добавил, что вопросом, каким образом остальные частные домовладельцы избавляются от своего бытового мусора, уже заинтересовались и региональный оператор по вывозу ТКО — компания «Экопром», и прокуратура.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области поручил разобраться с незаконной застройкой в Черёхе
18 июля 2019
Губернатор Псковской области поручил разобраться с незаконной застройкой в Черёхе
Школы и детсады Пскова готовы к новому отопительному сезону
18 июля 2019
Школы и детсады Пскова готовы к новому отопительному сезону
Михаил Ведерников оценил ход работ по программе формирования комфортной среды в псковской Черёхе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июля 2019
Михаил Ведерников оценил ход работ по программе формирования комфортной среды в псковской Черёхе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор предложил жителям Черехи создать ТОС для содержания спортплощадки и получения финансирования
18 июля 2019
Губернатор предложил жителям Черехи создать ТОС для содержания спортплощадки и получения финансирования
Начался ПАИ-live с руководителем объединенного Псково-Изборского музея (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
18 июля 2019
Начался ПАИ-live с руководителем объединенного Псково-Изборского музея (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Началось возведение пристройки для ясельных групп к детсаду «Снегирек» в Пскове
18 июля 2019
Началось возведение пристройки для ясельных групп к детсаду «Снегирек» в Пскове
«Привет, ивент!» - 18 июля (ЗВУК)
18 июля 2019
«Привет, ивент!» - 18 июля (ЗВУК)
Порядка 13 млн рублей требуется на внутреннее наполнение нового детсада на Звёздной в Пскове
18 июля 2019
Порядка 13 млн рублей требуется на внутреннее наполнение нового детсада на Звёздной в Пскове

Идет загрузка...