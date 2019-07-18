Александр Голышев уверен, что мост между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля необходим

17:08, 18 июля 2019, ПАИ

И. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области Александр Голышев уверен, что мост через Пскову в районе Высокой и Плоской башен Псковского кремля необходим. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев подчеркнул, что проект моста между башнями — это, прежде всего, создание логистики. При этом он согласован с Всемирным банком реконструкции и развития.

Советник главы региона сказал, что ему не совсем понятна противоположная позиция ряда общественников. «Это одна из проблем, которую придется решать — два берега придется соединять», — подчеркнул Александр Голышев.

27 июня заместитель председателя правительства России Ольга Голодец дала положительную оценку реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове.