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Общество

Александр Голышев уверен, что мост между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля необходим

Александр Голышев

И. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, советник губернатора Псковской области Александр Голышев уверен, что мост через Пскову в районе Высокой и Плоской башен Псковского кремля необходим. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев подчеркнул, что проект моста между башнями — это, прежде всего, создание логистики. При этом он согласован с Всемирным банком реконструкции и развития.

Советник главы региона сказал, что ему не совсем понятна противоположная позиция ряда общественников. «Это одна из проблем, которую придется решать — два берега придется соединять», — подчеркнул Александр Голышев.

27 июня заместитель председателя правительства России Ольга Голодец дала положительную оценку реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове.

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