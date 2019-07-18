Губернатор Псковской области поручил разобраться с незаконной застройкой в Черёхе

16:19, 18 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться с незаконной застройкой в деревне Черёха. Такое решение он приняли после встречи с местными жителями 18 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поставил задачу сформировать рабочую группу, которая проверит законность застройки. Возглавит её руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, а в состав войдут представители органов власти, силовых структур, природоохранной прокуратуры. Сформирована рабочая группа должна быть в течение двух недель.

Жители Черёхи в беседе с губернатором отметили, что дома строят в водоохранной зоне, при этом вырубаются сосновые леса, расположенные рядом с одноимённым санаторием. «При этом уничтожаются и совсем молодые деревья, что пагубно сказывается, в том числе и на экологической обстановке», — заявили местные жители.

Во время рабочей поездки в Череху Михаил Ведерников проверил строительство новой спортивной площадки, ремонт двора дома № 145. Также глава региона проконтролировал реконструкцию местного парка.