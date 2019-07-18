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Общество

40 направлений добровольческой деятельности отработали на Ганзе в Пскове

В Пскове во время 39-х Международных Ганзейских дней были задействованы в проведении мероприятий более 700 волонтёров, которые обеспечивали работу по 40 направлениям различной деятельности.  Об этом сообщила заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Мария Саушкина на пленарном заседании Общественной палаты региона 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мария Саушкина отметила, что тема развития добровольчества в Псковской области очень серьезное. По ее мнению, с каждым днём работы добровольческое движение набирает обороты в регионе. В качестве примера она привела конкурс «Доброволец России», на который от Псковской области поступили 144 проекта, что в 6 раз больше, чем в прошлом году.

Замначальника управления общественных проектов и молодежной политики также сообщила, что в Псковской области по указу главы региона Михаила Ведерникова создан координационный межведомственный Совет по развитию добровольчества. Она отметила, что теперь перед советом стоит задача разработать целую программу по развитию добровольчества в Псковской области до 2024 года, эта работа уже идёт.

Мария Саушкина подчеркнула, что в Псковской области много инициативных ребят. В этом она убедилась в очередной раз во время молодёжного форума «Без границ», который проходит в эти дни в Себежском районе.

Также она озвучила статистику добровольчества в Псковской области. Так, по её словам, в регионе 97 организаций, 2 тысячи 58 добровольцев, реализуется 148 проектов.

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