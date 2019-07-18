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Общество

Около 130 литров «Веснушки» изъяли полицейские в псковском баре

 В Пскове в ходе рейдов полицейские изъяли в одном из пивных баров на улице Энтузиастов 500 бутылок спиртосодержащих косметических средств «Веснушка», что составило около 130 литров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, стражи порядка установили факты хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки, что также нарушает федеральное законодательство.  В частности, было изъято 8 бутылок алкоголя без акцизной марки.

По данным правонарушениям составлены протоколы по части 4 статьи 15.12 (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) КоАП РФ, а также по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Как отметили в ведомстве, по всем выявленным правонарушениям сейчас проводится проверка. По ее результатам владелец заведения общепита будет привлечен к административной ответственности.

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