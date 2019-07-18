Строительство завода «Титан-Полимер» не повлияет на работу птицефабрики «Псковская»

17:34, 18 июля 2019, ПАИ

Строительство завода «Титан-Полимер» не повлияет на работу птицефабрики «Псковская». Информация об этом была озвучена на совместной встрече руководителей предприятий с коллективом птицефабрики в четверг, 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко напомнил, что согласно законодательству, санитарная зона вокруг предприятия по проекту — 500 метров. Однако через год после запуска завода после проведения всех экспертиз и замеров зона будет либо подтверждена, либо скорректирована. Директор предприятия заверил, что после запуска завода санитарно-защитная зона будет находится на отметке в 300 метров.

Директор птицефабрики «Псковская» Александр Станиславчик рассказал, что независимой компанией были произведены замеры вокруг фабрики, согласно которым предприятие вписывается в 500-метровую санитарную зону. Таким образом санитарные зоны двух предприятий не будут пересекаться.

По словам Александра Станиславчика, замеры будут продолжаться, чтобы убедиться в их точности и отсутствии зависимости от смены сезонов года, после чего будет принято решение об уменьшении санзоны «Псковской» до 500 метров.

«Люди понимают, что наше предприятие не принесет никаких экологических бед и катастроф. Два предприятия - «Титан-Полимер» и птицефабрика - могут совершенно точно сосуществовать вместе, осуществлять свою деятельность», - заявил Герман Петрушко.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов еще раз подчеркнул, что проект завода пройдет государственную экологическую экспертизу, на которую не могут повлиять ни региональные власти, ни инвесторы. Только после этого будет принято решение о строительстве завода.

Завод «Титан-Полимер» будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 млрд рублей. На предприятии и в смежных производствах будут созданы порядка 2 тысяч рабочих мест.