Современный элеватор открыли в Палкинском районе

20:27, 18 июля 2019, ПАИ

ООО «Тригорское» открыло в Палкинском районе элеватор, отвечающий всем современным требованиям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, еще 3 подобных сушильных комплекса работают в Пушкиногорском и Пыталовском районах.

Мощность объекта, построенного на средства предприятия, составляет 40 тонн зерна в час. По мнению учредителя предприятия Игоря Муратова, ввод четвертого сушильного комплекса позволит оперативно убирать зерно с полей, вовремя его сушить и сохранить больший урожай.

В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 18 июля, приняла участие вице-губернатор Нинель Салагаева. В пресс-службе добавили, что сельскохозяйственное предприятие «Тригорское» сейчас является одним из наиболее активных производителей в Псковской области, которые успешно вводят заброшенные земли в севооборот.