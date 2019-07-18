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Общество

Современный элеватор открыли в Палкинском районе

ООО «Тригорское» открыло в Палкинском районе элеватор, отвечающий всем современным требованиям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, еще 3 подобных сушильных комплекса работают в Пушкиногорском и Пыталовском районах.

Мощность объекта, построенного на средства предприятия, составляет 40 тонн зерна в час. По мнению учредителя предприятия Игоря Муратова, ввод четвертого сушильного комплекса позволит оперативно убирать зерно с полей, вовремя его сушить и сохранить больший урожай.

В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 18 июля, приняла участие вице-губернатор Нинель Салагаева. В пресс-службе добавили, что сельскохозяйственное предприятие «Тригорское» сейчас является одним из наиболее активных производителей в Псковской области, которые успешно вводят заброшенные земли в севооборот.

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