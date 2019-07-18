Атлас Российской Империи и Устав Петра привезут в Псков 26 июля

21:00, 18 июля 2019, ПАИ

Атлас Российской Империи 1792 года выпуска и Устав Петра Первого 1791 года выпуска (7-е издание) привезут в Псков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, издания представят на выставке «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» (улица Некрасова, 7) 26 июля.

Помимо этого, посетители выставки смогут увидеть более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли Пскова и области в военной истории страны. Также пройдет презентация специально выпущенного к мероприятию научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции. Познакомит с документами доктор исторических наук Андрей Михайлов.

В пресс-службе добавили, что экспозиция «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» представят зрителям в этом году впервые. Организатор – Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных сил России.