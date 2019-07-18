Норвежский лосось не смог попасть в Казахстан через Псковскую область

21:15, 18 июля 2019, ПАИ

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 18,1 тонны мороженого лосося на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз из фюльке Согн-ог-Фьюране Норвегии направлялся в дистрибьюторскую компанию Казахстана.

Было установлено, что дата производства продукции на маркировочных этикетках 19 картонных коробок, общий вес которых составил 672 килограмма, опережает фактическую дату улова.

Ввоз этих коробок с лососем на таможенную территорию Евразийского экономического союза госинспектор запретил и оформил акт о возврате груза на сопредельную территорию.