Два новых специалиста приступили к работе в Островской больнице

07:41, 31 августа 2026, ПАИ

Два новых врача-терапевта участковых приступили к работе в Островской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в медучреждении.

Алина Куашева и Елизавета Нещадимова пополнили коллектив главного учреждения в Острове.

Оба специалиста получили образование в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Выбор профессии врача для Алины Валерьевны и Елизаветы Юрьевны связан с искренним желанием помогать людям, быть рядом в сложные моменты, вовремя выявлять заболевания и участвовать в сохранении здоровья пациентов», – подчеркнули в медучреждении.

Для поддержки молодых врачей и их профессиональной адаптации за специалистами закреплены опытные наставники. Они помогут освоиться в коллективе, поделятся практическими знаниями и будут сопровождать коллег на первых этапах самостоятельной работы. Также новые врачи будут включены в программу «Земский врач», отметили в больнице.

Коллектив учреждения пожелал девушкам уверенного старта, профессионального роста, крепкого здоровья, благодарных пациентов и радости от выбранной профессии.