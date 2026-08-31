Как правильно собрать рюкзак в школу, объяснили псковичам

08:18, 31 августа 2026, ПАИ

Как правильно собрать рюкзак в школу, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Помимо учебников и тетрадей, есть несколько вещей, которые помогут поддерживать порядок, соблюдать гигиену и быть готовым к разным ситуациям, отметили в ведомстве.

В частности, в рюкзаке пригодятся пенал с ручками, карандашами и ластиком, запасные письменные принадлежности, линейка, точилка, клей-карандаш и другие материалы – в зависимости от требований учителя.

Для здоровья и комфорта школьнику полезно иметь с собой бутылку с питьевой водой, небольшой перекус, если это разрешено правилами школы, а также влажные салфетки и антисептик для поддержания гигиены рук.

Чтобы ребенку было проще организовать учебный день, следует положить ему расписание уроков, использовать папку или файлы для хранения листов и материалов, а также регулярно проверять содержимое рюкзака вместе с ребенком, убирая лишнее.

«Главное правило – рюкзак не должен превращаться в «склад». Только необходимые вещи помогают сохранить порядок и снизить лишнюю нагрузку», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.