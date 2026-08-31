Можно ли самовольно покидать рабочее место, объяснил юрист

08:03, 31 августа 2026, ПАИ

Можно ли покидать самовольно рабочее место, разъяснил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация, когда все поручения завершены, а рабочий день еще не закончился, напрямую трудовым законодательством не урегулирована. Однако из общих норм ТК РФ следует, что в течение рабочего времени работник обязан исполнять свои должностные обязанности», – пояснил он.

Работник должен сообщить руководителю о выполнении всех задач и согласовать дальнейшие действия, а работодатель уже может разрешить завершить рабочий день раньше, а также позволить заняться личными вопросами в оставшееся время или просто дать новые поручения.

Помимо этого, можно дождаться указаний от руководителя, оставаясь на рабочем месте.

По словам юриста, самовольный уход с работы или использование рабочего времени для личных целей без согласия работодателя не рекомендуется, так как это может повлечь дисциплинарную ответственность.

Ранее Александр Южалин объяснил, когда допустим сон на рабочем месте.