Можно ли самовольно покидать рабочее место, объяснил юрист
Можно ли покидать самовольно рабочее место, разъяснил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.
«Ситуация, когда все поручения завершены, а рабочий день еще не закончился, напрямую трудовым законодательством не урегулирована. Однако из общих норм ТК РФ следует, что в течение рабочего времени работник обязан исполнять свои должностные обязанности», – пояснил он.
Работник должен сообщить руководителю о выполнении всех задач и согласовать дальнейшие действия, а работодатель уже может разрешить завершить рабочий день раньше, а также позволить заняться личными вопросами в оставшееся время или просто дать новые поручения.
Помимо этого, можно дождаться указаний от руководителя, оставаясь на рабочем месте.
По словам юриста, самовольный уход с работы или использование рабочего времени для личных целей без согласия работодателя не рекомендуется, так как это может повлечь дисциплинарную ответственность.
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