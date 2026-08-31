Ограничения движения ввели на нескольких улицах в Пскове

08:36, 31 августа 2026, ПАИ

Ограничения движения вводятся на нескольких улицах Пскова сегодня, 31 августа, сообщили в официальном канале администрации города на платформе MAX.

С 31 августа по 25 сентября будет ограничено движение по одной полосе проезжей части на объездной дороге (под путепроводом «Крестовский») – напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте.

Также с 31 августа по 30 ноября будет перекрыто движение по двум полосам на перекрёстке улицы Вокзальной и улицы 128-й Стрелковой Дивизии.

Отметим, мера вводится для проведения дорожных работ.