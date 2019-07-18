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Общество

Ливни и их последствия могут угрожать целостности одной из церквей Пскова

Сильные ливни и их последствия могут угрожать целостности церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил настоятель храма отец Анатолий.

Он рассказал, что в течение многих лет вода во время непогоды подтекает под храм. При этом, отметил отец Анатолий, дожди могут стать причиной того, что заваливается колокольня церкви. Однако, по его словам, это смогут подтвердить лишь эксперты.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу находится по адресу: улица Карла Маркса, 36. 18 июля в Пскове из-за сильного дождя улицы города сразу же «превратились» в реки.

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