Группа «Ленинград» открыла юбилейное «Нашествие»

23:08, 18 июля 2019, ПАИ

Группа «Ленинград» открыла 20-й рок-фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области 18 июля. Как пишет РИА Новости, на открытии также выступят Глеб Самойлов с коллективом The Matrixx.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева подчеркнула, что для «Нашествия» главное – музыка. «Поэтому с гордостью могу сказать, что практически все фундаментальные для нас артисты, все суперзвезды будут в нашем лайнапе», – сказала она.

Фестиваль собрал более 150 музыкантов, которые будут выступать трех площадках – Главной сцене, «Ультре» и «Наше 2.0» – по 21 июля.

«Нашествие» проводится с 1999 года. Этот фестиваль под открытым небом – крупнейший в России. Последние годы он собирает порядка 200 тысяч человек.