Дождливую неделю на Северо-Западе РФ прогнозируют синоптики

19:15, 20 сентября 2026, ПАИ

На Северо-Западе РФ на следующей неделе будет дождливо, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе небо будет затянуто полями фронтальной облачности и рабочая неделя пройдёт под аккомпанемент дождей. Только на юго-востоке региона осадки будут носить локальный и кратковременный характер», – говорится в сообщении.

Температурный режим ожидается немного теплее: днём на севере – до +10…+15 градусов, на юго-западе – до +13…+18 градусов, в юго-восточной части – до +16…+21 градусов.