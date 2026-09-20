Дождливую неделю на Северо-Западе РФ прогнозируют синоптики
На Северо-Западе РФ на следующей неделе будет дождливо, сообщает метеоцентр «Фобос».
«На Северо-Западе небо будет затянуто полями фронтальной облачности и рабочая неделя пройдёт под аккомпанемент дождей. Только на юго-востоке региона осадки будут носить локальный и кратковременный характер», – говорится в сообщении.
Температурный режим ожидается немного теплее: днём на севере – до +10…+15 градусов, на юго-западе – до +13…+18 градусов, в юго-восточной части – до +16…+21 градусов.
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