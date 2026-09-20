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Общество

В Пушкинских Горах обустроят новый тротуар на пути к Святогорскому монастырю

Тротуар появится в рамках текущего ремонта дороги в Пушкинских Горах. Пешеходная дорожка обеспечит безопасный проход от парковки возле улицы Восточной в сторону Святогорского Свято‑Успенского монастыря, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

До этого посетителям монастыря приходилось передвигаться по краю проезжей части – это создавало риск для их безопасности.

Инициатива обустройства тротуара была озвучена ещё весной в ходе обсуждения с руководством «Псковавтодора» планов дорожного ремонта на год. Реализация проекта повысит комфорт горожан и гостей города, регулярно посещающих монастырь.

Ранее сообщалось, что в Себежском округе завершён капремонт дороги по нацпроекту.

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