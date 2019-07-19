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Общество

В России предлагают увеличить штрафы за задержку авиарейсов и багажа в 10 раз

К законопроекту, ужесточающему ответственность авиакомпаний перед клиентами, подготовлены поправки. Как сообщает газета «Известия», ко второму чтению в документ планируется внести изменения, в соответствии с которыми за длительную задержку багажа или рейса будет введена неустойка в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. 

Один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев рассказал, что штрафы могут вырасти до 250 рублей за каждый час опоздания. «Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свои вещи. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно», — пояснил парламентарий.

В Минтрансе считают, что после введения поправок может вырасти стоимость перевозки для пассажиров. 

Сейчас размер компенсации привязан к МРОТ и равен 25 рублям за час. Изменения в статью 120 Воздушного кодекса Госдума приняла в первом чтении в декабре 2018 года, размер компенсации был увеличен в четыре раза. Однако авторы законопроекта считают, что этого недостаточно. 

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