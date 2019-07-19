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Общество

Начался ремонт участка автодороги Великие Луки - Усвяты

Начались работы по ремонту региональной автомобильной дороги в Великолукском районе, сообщил в своем Facebook председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Работы выполняются на участке с км 1+972 по км 10+665 автомобильной дороги Великие Луки - Усвяты. Работники АО «Буер» уже начали фрезеровать дорожное покрытие, выкладывать выравнивающий слой. Помимо этого, предусмотрено устройство верхних слоев покрытия, восстановление обочин и нанесение новой дорожной разметки термопластиком.

Ремонтные работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Псковская область на реализацию нацпроекта получила 1,6 млрд рублей. 

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