Начался ремонт участка автодороги Великие Луки - Усвяты

09:36, 19 июля 2019, ПАИ

Начались работы по ремонту региональной автомобильной дороги в Великолукском районе, сообщил в своем Facebook председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Работы выполняются на участке с км 1+972 по км 10+665 автомобильной дороги Великие Луки - Усвяты. Работники АО «Буер» уже начали фрезеровать дорожное покрытие, выкладывать выравнивающий слой. Помимо этого, предусмотрено устройство верхних слоев покрытия, восстановление обочин и нанесение новой дорожной разметки термопластиком.

Ремонтные работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Псковская область на реализацию нацпроекта получила 1,6 млрд рублей.