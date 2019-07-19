Условный пожар потушили на великолукской нефтебазе
18 июля на великолукской нефтебазе прошло тренировочное пожарно-тактическое учение, в котором приняли участие силы гарнизона пожарной охраны и взаимодействующих структур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Тактический замысел учения предполагал, что в одном из резервуаров образовалась вертикальная трещина в сварном шве, произошла утечка дизельного топлива с последующим его возгоранием.
Пожарные прибыли на условный пожар через 9 минут после сообщения о нём. Затем сюда прибыли подразделения ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы Псковской области».
В результате совместных действий условный пожар был локализован, а затем ликвидирован, личный состав с поставленными задачами справился., отметили в пресс-службе МЧС региона.
Данные учения прошли в рамках семинарских занятий с начальниками пожарных частей региона, которые включали в себя теоретическую подготовку и практическую часть - показное учение на нефтебазе.
Нефтебазы, склады и базы горючего, выполняя важные функции по приему, хранению и выдаче нефтепродуктов, относятся к объектам повышенной пожарной опасности, пояснили в МЧС. Пожары на таких объектах трудно поддаются локализации и тушению, в случае аварии разрушению подвергаются не только здания и сооружения самих производственных баз, но и близлежащих жилых массивов, наносится значительный ущерб экологии. «Поэтому тренировкам по тушению условных возгораний в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов уделяется большое внимание», - подчеркнули в ведомстве.