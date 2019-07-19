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Общество

Первенство России по велоспорту проходит в Псковской области

Первенство России по велоспорту пройдет в Пушкиногорском и Островском районах с 19 по 23 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 60 спортсменов из Санкт-Петербурга, Псковской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Республики Удмуртия будут соревноваться в пяти этапах велогонки.

19 июля и 23 июля велосипедистам предстоит групповая гонка в Пушкиногорском районе, завтра они примут участие в индивидуальной гонке по 15-километровому маршруту «Пушкинские Горы - Михайловское - Пушкинские Горы».

На третий день соревнований маршрут пройдет по Пушкинским Горам до городища Воронич. Затем все участники Первенства России продолжат состязания в Островском районе на лыжероллерной трассе лыжно-биатлонного центра «Юность».

Пушкиногорский район принимает такие соревнования уже 9-й раз, добавили в пресс-службе.

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