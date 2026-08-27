24 специалиста удостоены наград за вклад в развитие образования в Пскове

19:59, 27 августа 2026, ПАИ

24 специалиста получили заслуженные награды за большой вклад в развитие городской образовательной среды. Мероприятие прошло в рамках августовского городского педагогического совещания. Педагоги удостоены благодарностей администрации Пскова, министерства образования Псковской области и Псковской городской Думы, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.

Как отметил глава города, важным показателем развития системы образования в Пскове стало пополнение педагогических рядов новыми кадрами. В этом году к работе приступили 174 новых педагога, в том числе 76 молодых специалистов.

«Их энергия, свежие идеи и увлечённость становятся тем самым импульсом, который помогает системе развиваться. Друзья, не бойтесь пробовать новое – мы всегда рядом и готовы поддержать ваши начинания!» – подчеркнул Борис Елкин.

Работа совета продолжилась в тематических секциях. Так, на базе гимназии № 29, которая является стажировочной площадкой по русскому языку и литературе, обсудили, как конкурсные движения помогают педагогам совершенствовать профессиональные навыки. Участники разобрали реальные методические приёмы и обсудили возможности их применения в ежедневной работе.

Участники мероприятия акцентировали внимание на важности создания условий для раскрытия потенциала каждого ребёнка.

«Совместными усилиями мы создаём в Пскове все необходимые условия, чтобы каждый ребёнок смог найти своё призвание, раскрыть способности и получить образование, которое поможет ему уверенно идти вперёд в современном мире», – отметил Борис Елкин.

В мероприятии приняла участие директор гимназии № 29, председатель совета руководителей образовательных организаций Пскова Елена Синёва. «День получился по-настоящему продуктивным и интересным. Такие встречи заряжают энергией, показывают, сколько таланта и самоотдачи у наших педагогов, и, уверена, вдохновят всех на новые свершения в наступающем учебном году! Спасибо каждому педагогу за ваше сердце, терпение и труд. Пусть новый учебный год будет плодотворным, ярким и добрым, а каждый день приносит радость от общения с учениками и удовлетворение результатами!» – отметила Елена Синёва в своём канале MAX.

Ранее сообщалось, что в зале Псковской областной филармонии состоялось пленарное заседание в рамках августовского областного педагогического совещания – традиционной встречи педагогического сообщества перед стартом учебного года.