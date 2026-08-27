Псково‑Печерский монастырь готовится к празднику Успения Пресвятой Богородицы
В Псково‑Печерском монастыре проходят приготовления к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
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Фото: Ольга Полозова
На Успенской площади началось всенощное бдение. После освящения хлебов запланирован крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы (от Успенской до Михайловской площади).
Отметим, Успение Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии – один из 12 важнейших церковных праздников. Богослужения в честь Успения совершаются накануне и в сам день праздника.
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