Псково‑Печерский монастырь готовится к празднику Успения Пресвятой Богородицы

19:24, 27 августа 2026, ПАИ

В Псково‑Печерском монастыре проходят приготовления к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова



Фото: Ольга Полозова





























На Успенской площади началось всенощное бдение. После освящения хлебов запланирован крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы (от Успенской до Михайловской площади).

Отметим, Успение Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии – один из 12 важнейших церковных праздников. Богослужения в честь Успения совершаются накануне и в сам день праздника.