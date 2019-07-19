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Общество

Дорогу Мурзино - Адворицы - Шахницы ремонтируют в Псковском районе

В Псковском районе ведется ремонт автомобильной дороги Мурзино - Адворицы – Шахницы на участке км 2+885 - км 7+100. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Протяжённость ремонтируемого участка - 4,215 км. Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в составе национального проекта силами ГБУ ПО «Псковавтодор». В настоящее время дорожники делают выравнивающий слой покрытия.

В 2019 году в Псковской области по нацпроекту профинансируют ремонтные дорожные работы на сумму около 2 млрд рублей. 450 млн пойдет на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию. 

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