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Общество

Поклонники туристической песни соберутся на слёт в Псковской области

17-й слёт поклонников авторской и туристической песни «Вечер песни на озере Серебряное» откроется 19 июля в Псковской области. Площадкой станет берег озера Серебряное (Гдовский район, 55-й км шоссе Псков - Гдов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на организаторов.

В слёте примут участие представители Пскова, Великих Лук, районов Псковской области, музыканты из Гатчины, Санкт-Петербурга и Латвии.

В программе на 19 июля - заезд участников и спевка у костра.  20 июля в 12:00 состоятся соревнования по спортивному ориентированию, в 14:00 – тренировочные заезды на каяках и байдарках и детские соревнования по туризму. Творческий вечер начнётся в 18:00. На нём выступят авторы-исполнители. В 22:00 участников ждут песни у костра в палаточном лагере.

Фестиваль закроется 21 июля в 12:00. Все участники получат дипломы и памятные подарки.

Организаторами слёта выступают Псковский клуб туристов и клуб авторской песни «Горизонт». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в рамках программы «Стихи и песни на границе России».

По этому гранту уже были проведены 1-й молодежный поэтический фестиваль «Зеленое яблоко — 2019» и фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость — 2019». Планируется, что победители трех фестивалей в августе отправятся в тур с концертами по 6 районным центрам области.

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