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Общество

Псковская область участвует в совещании «Лидеры цифрового развития»

В Якутске проходит межрегиональное совещание «Лидеры цифрового развития», в котором участвуют представители регионов России, занимающиеся развитием информатизации и связи. Псковскую область представляет начальник управления цифрового развития и связи Денис Матвеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участники совещания рассматривают проблемы и задачи по развитию IT-отрасли, информатизации и связи. В частности, представители регионов России обсуждают систему управления региональной цифровизацией, финансирование и реализацию программ, созданных с использованием цифровых технологи и внедрение проекта «Умный город». Также в рамках совещания организованы круглые столы, на которых будут обсуждаться субсидирование цифрового государственного управления, подключение социально-значимых объектов к Интернету и обеспечение связью труднодоступных малонаселенных пунктов.

Кроме того, в рамках совещания «Лидеры цифрового развития» будет презентована платформа по взаимодействию жителей, бизнеса и власти. Регионы, перешедшие на цифровое телевидение, поделятся опытом с теми, кому предстоит осуществить переход в октябре. В числе таких регионов и Псковская область.

Денис Матвеев подчеркнул, что для Псковской области цифровизация региона и обеспечение связью отдаленных населенных пунктов, является на сегодняшний день приоритетом. Поэтому, по его мнению, обмен опытом с коллегами из других регионов в рамках совещания «Лидеры цифрового развития» будет полезен.

Накануне совещания представителям субъектов России показали самые успешные стартап-проекты в IT-парке, после чего представители регионов обменялись опытом и рассказали о практиках по внедрению цифровых технологий в своих регионах.

Псковская область вошла в число первых регионов, где социальные объекты подключат к беспроводному доступу к Интернету с использованием технологии LTE 450 в рамках национального проекта «Цифровая экономика». До 2022 года планируется обеспечить доступ в интернет более 600 социально значимых объектов региона.

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