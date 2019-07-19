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Культура

Бесплатный автобус отвезёт псковичей на водосвятный молебен в Выбуты 23 июля

23 июля в 12:00 в посёлке Выбуты (Псковский район) на родине Святой равноапостольной княгини Ольги состоится традиционный водосвятный молебен.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, все желающие смогут добраться до Выбут на бесплатном автобусе. Он отправится в 11:00 от Центра семьи на площади Ленина в Пскове. В 15:00 автобус вернётся в это же место.

23 июля отмечается День воинской Славы. В честь этого в Пскове состоится серия мероприятий. В 10:00 стартует автопоезд «Мы помним! Мы гордимся!» по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов. В 16:00 заупокойную литию отслужат на могиле Неизвестного солдата на площади Победы, после чего состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов «Во славу павших, во имя живых».

В 11:00 в библиотеке на улице Алёхина начнётся виртуальная экскурсия «По местам боевой славы», в библиотеке микрорайона Псковкирпич - информационно-познавательный час «Псковский край в годы войны». В 12:00 программа «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда» ждёт гостей Детской экологической библиотеки «Радуга».

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