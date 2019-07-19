0
13:56
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
13:31
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
12:54
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
12:52
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
12:27
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
12:10
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
11:51
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
Еще новости
Общество

Строительство выставочного зала начинается в Изборске

В Изборске в структурном подразделении объединенного Псково-Изборского музея-заповедника начинается строительство современного выставочного зала. Об этом сообщил руководитель нового объединенного музея Александр Голышев на пресс-конференции 19 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Голышева, выставочный зал будет иметь площадь в 700 квадратных метров. Возводится объект на деньги инвестора — компании «Транснефть». Всего на реализацию проекта будут направлены более 50 млн рублей.

«У нашего музейного объединения блестящее окончание года. Мы получим очень многое», - заключил Александр Голышев.

В ноябре 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с вице-президентом ПАО «Транснефть» Михаилом Маргеловым и генеральным директором ООО «Транснефть-Балтика» Владимиром Радовым, что компания «Транснефть» построит в Изборске современный выставочный зал. Планируется, что в новом выставочном пространстве в 2021 году пройдёт международная конференция «Диалог Форт-Росс».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
19 июля 2019
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
19 июля 2019
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
19 июля 2019
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
19 июля 2019
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
19 июля 2019
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
19 июля 2019
Александр Голышев выступает за включение Гдовской и Великолукской крепостей в объединенный музей
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
19 июля 2019
Строительство выставочного зала начинается в Изборске
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе
19 июля 2019
Останки 23 красноармейцев перезахоронят в Островском районе

Идет загрузка...