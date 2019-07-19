Строительство выставочного зала начинается в Изборске

11:51, 19 июля 2019, ПАИ

В Изборске в структурном подразделении объединенного Псково-Изборского музея-заповедника начинается строительство современного выставочного зала. Об этом сообщил руководитель нового объединенного музея Александр Голышев на пресс-конференции 19 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Голышева, выставочный зал будет иметь площадь в 700 квадратных метров. Возводится объект на деньги инвестора — компании «Транснефть». Всего на реализацию проекта будут направлены более 50 млн рублей.

«У нашего музейного объединения блестящее окончание года. Мы получим очень многое», - заключил Александр Голышев.

В ноябре 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с вице-президентом ПАО «Транснефть» Михаилом Маргеловым и генеральным директором ООО «Транснефть-Балтика» Владимиром Радовым, что компания «Транснефть» построит в Изборске современный выставочный зал. Планируется, что в новом выставочном пространстве в 2021 году пройдёт международная конференция «Диалог Форт-Росс».