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Общество

Tele2 откроет онлайн-парк на праздновании Дня Пскова

Мобильный оператор Tele2 приглашает псковичей в онлайн-парк, который откроется в Детском парке в День города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, гостей площадки ждут digital-развлечения, бесплатный кофе и возможность протестировать 4G-интернет.

20 июля Tele2 организует онлайн-парк, где все желающие смогут посмотреть фильмы в 3D с помощью VR-очков и мобильного интернета, сделать сферическое селфи и поделиться им в соцсетях. На пуфах можно будет отдохнуть и выпить кофе. Консультанты компании ответят на вопросы, связанные с мобильной связью, расскажут о новых тарифных планах и услугах.

Tele2 развивает в Псковской области сеть LTE-1800. Стандарт обладает широкой зоной охвата и хорошей проникающей способностью, его поддерживает большинство моделей смартфонов жителей области. В 2019 году оператор расширил сеть высокоскоростного мобильного интернета в Пскове и в 26 населенных пунктах Великолукского, Гдовского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Псковского и Себежского районов. Кроме того, сеть расширили на участках федеральных трасс М9, М20 и трасы на Ригу.

По данным Роскомнадзора, Tele2 опережает других игроков телеком-рынка в России по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию.

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